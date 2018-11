Orrore a Mantova, 11enne muore tra le fiamme: fermato il padre violento

di Redazione

Sarebbe morto il bambino di 11 anni trovato tra le fiamme nella sua abitazione questo pomeriggio a Sabbioneta, in provincia di Mantova. I carabinieri hanno bloccato il padre del piccolo, che al momento si trova in caserma a Casalmaggiore (Mantova). L’uomo, che oggi si trovava in casa con il ragazzino, è destinatario di un provvedimento di allontanamento e di non avvicinamento alla casa della sua famiglia, per episodi di maltrattamento. Il piccolo era stato portato in ospedale in condizioni gravissime. Sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale.