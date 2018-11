Nuova ondata di maltempo con piogge e temporali. Altri quattro morti al Nord

di Mia Fenice

È di nuovo allerta maltempo sull’Italia. Pioggia e temporali minacciano ancora il territorio, con il Dipartimento di Protezione civile che ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. E purtroppo si registrano altre vittime. In Val d’Aosta un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes, schiacciando un’auto su cui viaggiavano due persone che sono rimaste uccise. La strada è stata chiusa al traffico. Per scongiurare nuove tragedie, chiusa anche la strada statale 26, tra il comune di Pré Saint Didier e il comune di La Thuile a causa della caduta di massi.

In Alto Adige, in Val Badia, dopo la morte del vigile del fuoco volontario ucciso da un albero, a perdere la vita ad Antermoia è stato un anziano di 81 anni. L’uomo stava lavorando sul tetto della malga adiacente alla sua abitazione che era stata danneggiata dalla tempesta che si è abbattuta in Alto Adige e in particolare proprio in Val Badia. Per cause ancora in via di accertamento, l’anziano è caduto dal tetto. A nulla sono valsi i soccorsi, prima dei suoi stessi familiari e poi del personale medico dell’elisoccorso Pelikan, giunto immediatamente sul posto assieme ai vigili del fuoco volontari della zona.