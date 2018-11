Non vogliamo pagare il bus: migranti in rivolta lanciano pietre contro le auto (VIDEO)

di Martino Della Costa

Solo un mese fa le ultime proteste di migranti e richiedenti asilo contestavano il direttore del Cara di Mineo (in provincia di Catania) e la sua gestione. Poi, una settimana dopo (ossia 3 settimane fa), il ritorno a una dieta con pasta e carne, (il menu della mensa prevedeva 80 grammi di pasta con polpettine di carne di vitello), ha scatenato nuove recriminazioni, altre lamentele. Ieri, solo 24 ore, il pregresso sommato al taglio del trasporti in bus per Mineo e all’assistenza sanitaria in loco, ha scatenato nuovi disordini da parte di un gruppo di richiedenti asilo, che hanno improvvisato tafferugli in strada e sassaiole contro gli agenti intervenuti per ripristinare calma, ordine e sicurezza.

Insomma, ci risiamo: e per l’ennesima volta. Gli inquilini del Cara di Mineo – una vera polveriera arcinota alle cronache locali e nazionali per l’incessante susseguirsi di proteste e disordini ciclicamente inscenati dagli ospiti rivoltosi e insoddisfatti – sono tornati a farsi sentire e a riversarsi in strada: stavolta sono i tagli dei fondi alla struttura d’accoglienza a seminare scompiglio tra i richiedenti asilo, che non hanno alcuna intenzione di pagare i biglietti per i mezzi pubblici, un obbligo a loro fin qui risparmiato in quanto il trasporto pubblico è stato sempre concesso a titolo gratuito. Non solo, c’è anche di più: come riporta infatti il Giornale riguardo i disordini e le sassaiole in strada registrate ieri, «tra i rivoltosi anche 80 extracomunitari che hanno già ottenuto il permesso di soggiorno ma pretendono il denaro per raggiungere le mete scelte»…

Cara di Mineo, migranti ospiti del centro in rivolta

Dunque, circolazione bloccata, prima, inibita a lungo, poi. La carreggiata della statale 417 che unisce Catania a Gela, interdetta al traffico dalle autorità vista la massiccia protesta a cielo aperto inscenata dai migranti in rivolta; e come se non bastasse, un seconda ondata di stranieri rivoltosi diretta verso la strada statale 385 Catania-Palagonia, ha creato anche lì pesanti disagi alla viabilità dei mezzi. Disordini e tafferugli scanditi da urla e sassaiole che hanno coinvolto addirittura le malcapitate autovetture in transito su quelle arterie di collegamento, congestionate per le proteste, e divenute bersaglio del lancio di pietre e di oggetti contundenti da parte di alcuni extracomunitari.

Tafferugli e sassaiole in strada dei richiedenti asilo

Così i richiedenti asilo ospiti del più grande centro di accoglienza d’Europa hanno accolto la notizia di un piano di stanziamento di circa 40 milioni in 3 anni, come spiega il quotidiano milanese diretto da Sallusti, «a fronte degli oltre 100 milioni come in passato». La musica cambia e migranti e richiedenti asilo rispondono con cori di dissenso e vibrate recriminazioni: addirittura, sembra che tra le centinaia di manifestanti in strada ieri ci fossero anche una ottantina di extracomunitari che già hanno ottenuto il permesso di soggiorno richiesto ma che si rifiutano comunque di lasciare la struttura perché non vogliono pagare di tasca loro il viaggio che dovrebbe portarli nelle destinazioni da loro scelte…