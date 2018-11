«Non ti abbatto la casa se…»: Di Pietro in tv smaschera la vergogna (video)

di Gabriele Alberti

L’Italia è flagellata dal maltempo, la villetta maledetta di Casteldaccia inghiotte due nuclei familiari con tre bambini e il discorso naufraga sempre lì, in una vergogna italiana che ha nome e un cognome: abusivismo edilizio. La casa non era in regola e dal 2008 pendeva un’ordine di demolizione poi impugnato dal proprietario. Molte trasmissioni e speciali hanno dato risalto alla vicenda e al flagello del maltempo che si è abbattuto sull’Italia. Antonio Di Pietro, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, e successivamente a Non è l’Arena da Massimo Giletti ha attaccato duramente il malcostume diffuso. Si parla di mutamenti climatici, di risorse e quant’altro, ma purtroppo i discorsi sui “massimi sistemi” sono inutili quando è il voto di scambio il vulnus mortale: Di Pietro ammette: «Ci sono Comuni dove in campagna elettorale dicevano “votate me” perché non ti abbatto la casa, stai tranquillo. Si tratta di complicità giudiziaria». Una piaga che non colpisce solo la Sicilia.