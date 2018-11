Nobel, paura a Stoccolma: esplosione in un edificio dell’Accademia svedese

di Redazione

*** Flash *** Un’esplosione in un edificio nel centro di Stoccolma che, secondo la stampa, appartiene all’Accademia svedese, che assegna il Premio Nobel per la letteratura, si è verificata nella notte tra domenica e lunedì. Secondo la polizia, la detonazione è avvenuta sulle scale. Nessuno è rimasto ferito e il caso viene trattato come un atto di vandalismo. Prima della porta d’ingresso dell’edificio c’era una batteria per auto, a cui erano collegati dei cavi che andavano alle scale, ha detto un portavoce della polizia al giornale Dagens Nyheter. Secondo il quotidiano Mitt I Stockholm, la proprietà dell’edificio appartiene all’Accademia svedese che, travolta da un grave scandalo, quest’anno ha cancellato il Premio Nobel per la letteratura. L’istituzione non ha commentato l’esplosione.