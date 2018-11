«Nessun governo occidentale si è fatto avanti per Asia Bibi»

di Mia Fenice

La famiglia di Asia Bibi rischia la vita. I parenti della donna cristiana – rimasta quasi dieci anni in prigione con l’accusa di blasfemia, di cui otto nel raggio della morte, poi scarcerata e ora in custodia protettiva in un posto segreto – denunciano che in Pakistan nei loro confronti si è aperta una vera e propria caccia all’uomo, con gli estremisti islamici che girano con le foto dei diversi membri per scovarli e vendicarsi su di loro per l’assoluzione della donna. L’incubo che stanno vivendo è stato raccontato al Guardian da John Pontifex di Aiuto alla chiesa che soffre nel Regno Unito e che ha fatto la campagna in favore di Asia Bibi: «Nel loro quartiere sono stati segnalati mullah che vanno di casa in casa a mostrare le foto dei familiari sui telefoni, dando loro la caccia. La famiglia deve spostarsi da un posto all’altro per evitare il riconoscimento. Lo fanno solo dopo il tramonto per evitare il riconoscimento. Si devono coprire i volti quando escono». Da quando a fine ottobre la Corte suprema del paese ha annullato la pena capitale per la donna cristiana, il Pakistan è in preda a violente proteste fomentate dagli islamisti radicali. Solo dopo che il governo ha garantito ai fanatici di Tehreek-e-Labaik che non avrebbe permesso alla donna di lasciare il Pakistan prima che sia preso in esame un appello alla sentenza, i tumulti si sono placati. Per riprendere, però subito dopo non appena è circolata la notizia che la donna era stata fatta uscire dal carcere.

In una conferenza stampa, come riporta Il Foglio, tenuta a Francoforte Saiful Mulook, legale di Asia Bibi ha spiegato che la donna è tecnicamente libera, ma lei e la famiglia «hanno bisogno di un visto o un passaporto di un altro Paese. Per lei, qualsiasi Paese occidentale in cui possa vivere sarà accettabile. Ma finora nessun governo si è fatto avanti». In Italia il ministro dell’Interno, Matteo Salvini nei giorni scorsi rispondendo all’appello del marito di Asia aveva detto:«Ci stiamo lavorando con discrezione e attenzione insieme ad altri Paesi occidentali. Farò tutto il possibile per garantire un futuro a questa ragazza». Ma non è solo la famiglia di Asia Bibi a rischiare la vita. Si legge sempre su Il Foglio, che Peter Jacob, direttore del Centro per la giustizia sociale a Lahore, ha rivelato che gli islamisti pachistani stanno fermando la gente per strada, chiedendo loro la religione e, se trovano cristiani, «sono portati fuori dalle auto e picchiati».