Napoli: centri sociali all’assalto di Salvini. Respinti, fanno le vittime… (video)

di Redazione

Momenti di tensione in Galleria Umberto a Napoli tra le forze dell’ordine e alcuni manifestanti, attivisti dei centri sociali napoletani, impegnati in un sit in contro la presenza del vicepremier Matteo Salvini in Prefettura. I manifestanti hanno tentato di avvicinarsi alla Prefettura ma sono stati contenuti dai poliziotti in assetto antisommossa. Salvini è in Prefettura per presiedere un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel video, un ragazzo ferito alla testa. «Ci hanno picchiati, fai vedere le ferite, falle vedere…», urla un manifestante all’alttro, nel video.

video