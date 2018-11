Monti insulta: «Prima la Ue, non prima gli italiani evasori» (video)

di Guglielmo Federici

Per farsi un po’ del male. Ascoltare Mario Monti a “Di martedì” da Giovanni Floris urta il sistema nervoso anche di più delle battute di Gene Gnocchi che fanno ridere solo il conduttore. Le parole pronunciate dall’ex premier “lacrime e sangue” – che fa il giro delle tv come la “Madonna pellegrina” per portare linfa contro il governo gialloverde- non si possono sentire. Criticare il governo è legittimo come in ogni democrazia, lo è ancor di più criticare singole iniziative che stanno suscitando molte perplessità. Ci mancherebbe. Non è accettabile che per esercitare il diritto di critica si usino gli italiani, tacciati di ogni difetto. Non si tollera chi dipinge la totalità degli italiani come razzisti, non si tollera vieppiù chi come Monti ha definito gli italiani «evasori pettinati dal governo».

Monti: «Dovremmo dire prima la Ue»

Inizia in maniera soft il professore: «L’Italia rischia di ritornare in recessione e rischia che scompaiano i risparmi degli italiani». Poi un crescendo: «Le parole vagamente violente del governo hanno portato lo spread a 300 punti, contro i 119 della Spagna e i 30 della Francia». Fin qui, dal suo punto di vista, si limita a bocciare la manovra del governo, sport in voga ad ogni Finaziaria che si rispetti, sotto governi di ogni latitudine politica. Poi spunta il livore. Partendo dal “Prima gli italiani”, Monti pensa bene di farsi detestare ancora un po’ e umilia gli italiani affermando l’inverosimile, che dovremmo dire «prima gli europei» . «È uno slogan che fa la eco a Trump. Ma allora dovremmo dire prima la Ue! Comunque – aggiunge Monti – un governo serio farebbe educazione civica verso i propri cittadini poiché “prima gli italiani” parla di superiorità, ma a pensarci bene noi non ci stupiamo della corruzione, non siamo contribuenti fedeli e abbiamo tanti altri difetti». Monti, in sostanza, ha affermato che che non è possibile dire “prima gli italiani”, perché prima dovremmo eliminarne i difetti. «Invece questo governo cosa fa? Pettina gli evasori, per questioni elettorali, con condoni a ripetizione». “Perle” di un Mario Monti mai votato dagli italiani a cui pure stendono tappeti rossi per insultarci in diretta tv. Italia a rovescio.