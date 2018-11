Migranti, Malta ci riprova: 200 su un gommone verso l’Italia. Salvini: «Vergogna»

di Mariano Folgori

Migranti, siamo alle solite con Malta. La Valletta ha dirottato sull’‘Italia un gommone carico di profughi. È l’ennesimo colpo gobbo contro il Paese. Ed è anche l’ennesima provocazione, perché è da questa estate, per la precisione dall’esplosione del caso Aquarius, che il governo italiano ha fatto chiaramente capire agli alleati europei che le nostre strutture di accoglienza non possono più essere ulteriormente messe sotto stress da arrivi incontrollati di disperati. Ma gli “amici” maltesi non se ne danno evidentemente per intesi e pensano di rifilarci un’altra patata bollente.

Figuriamoci se Matteo Salvini poteva stare zitto.E in effetti non ci sta. Tant’è che l’accusa contro Malta arriva proprio, direttamente dal ministro dell’interno. “Ci risiamo – attacca Salvini – Un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un gommone con 150/200 immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione dell’Italia. La Valletta aveva preso il coordinamento delle operazioni di soccorso, ma come al solito sta cercando di rifilare gli immigrati al nostro Paese. È l’ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace e dannosa. A Bruxelles sono troppo impegnati a scrivere letterine contro l’Italia per occuparsi di questi problemi”.