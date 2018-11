«Migranti in cambio della flessibilità»: anche la Fedeli confessa. E sbugiarda Renzi

di Alberto Consoli

Più accoglienza in cambio della flessibilità. L’ex ministro Valeria Fedeli, mollemente adagiata negli studi televisivi di Tagadà su La 7, si è lasciata andare e ha confessato quella verità che sanno tutti, ma che i diretti interessati – Renzi in primis – hanno sempre smentito. Che la “bomba” migratoria fosse esplosa per colpa di un patto scellerato del governo di centrosinistra – che negoziò con Bruxelles la flessibilità sui conti pubblici in cambio di un’accoglienza sconsiderata- è una verità confessata più volte: da Emma Bonino in varie interviste. E ora dalla ex ministra dell’Istruzione, Valeri. Non fu smentita da nessuno, all’epoca, la Bonino, tranne che da Renzi, che anche di recente ha smentito la circostanza e polemizzato con il governo gialloverde, che gli rinfacciava quell’accordo che ha messo l’Italia nelle condizioni di essere il centro d’accoglienza d’Europa in sostanziale solitudine.

A smentire di nuovo Renzi arriva dunque un suo ex ministro, Valeria Fedeli, che ha candidamente offerto su un piatto d’argento i termini di quell’intesa sconsiderata che ha inguaiato l’Italia: «Giustamente abbiamo negoziato la flessibilità – ha ammesso la Fedeli – ma perché facevamo un’operazione sugli immigrati. Giusto o sbagliato, noi abbiamo negoziato lì, con un elemento di negoziazione della flessibilità. Ed è una delle cose che diciamo attualmente al governo: negoziate alcuni elementi». Lo leggiamo su La Verità. Insomma, la Fedeli si mette persino a dare lezioni di tattica politica, senza pensare alla rabbia che tutt’ora suscita in tutti gli italiani quell’accordo in base al quale abbiamo accolto oltre ai migranti, disordine, insicurezza, illegalità, malattie, come dimostra il caso Aquarius.

Insomma, la verità è chiara e se qualcuno ancora si chiedesse come mai l’Italia si sia trovata sola in Europa a gestire un’immigrazione massiccia sulle sue coste, dovrebbe rivolgersi dritto dritto alle politiche della sinistra. Renzi sbugiardato di nuovo. Le parole della Valeri sono imbarazzanti, ma rilette ora, le parole di Renzi lo sono ancora di più. Su Facebook l’ex premier scrisse: «Due ministri del governo italiano, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, continuano a mentire anche oggi a proposito di flessibilità europea e immigrazione. Quei due o sono bugiardi o sono ignoranti, nel senso che ignorano i fatti», ebbe il coraggio di scrivere. Ora sappiamo che invece era lui a trattare gli italiani da deficienti arrampicandosi sugli specchi. Infatti l’ex segretario del Partito Democratico imbastì un’altra storia: la flessibilità sui conti italiani era parte integrande dell’accordo politico per eleggere Jean Claude Junker come presidente del Parlamento Europeo. La domanda ora dovremmo porgerla noi: Renzi è bugiardo o ignorante , nel senso che ignora i fatti?