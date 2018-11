Michele Bravi coinvolto in un incidente stradale, morta una donna (video)

di Carlo Marini

Il cantante Michele Bravi è rimasto coinvolto, l’altro ieri a Milano, in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad un ciclomotore. Ne dà notizia lo stesso vincitore della settima edizione di X-Factor 7 attraverso il suo legale Manuel Gabrielli. Bravi confida «nell’esimio lavoro della magistratura, nei confronti della quale nutre il massimo rispetto, per la determinazione delle responsabilità nel sinistro» ed esprime «profondo dolore per quanto accaduto».

Michele Bravi, vincitore di X-Factor 7

Il vincitore di X Factor 7 era alla guida di una Bmw del servizio di car sharing quando si è verificato il drammatico incidente in zona San Siro. La tragedia, infatti, è costata la vita ad una motociclista, una signora di 60 anni. La vittima viveva a Milano ed aveva 60 anni. Al momento del tragico impatto, il volto della malcapitata ha sbattuto sull’asfalto in maniera piuttosto violenta. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi e la donna è stata portata d’urgenza in ospedale.

Annullati tutti i live di Michele Bravi

Il team di Michele Bravi sui Social ha comunicato l’annullamento delle prossime date. «Quanto accaduto ha certamente ed intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a Michele. In questo momento nel rispetto del dolore di tutti, gli impegni professionali presi in precedenza saranno annullati. Nello specifico sono annullati i due live di domenica 25 novembre presso il Teatro Principe di Milano e il live di mercoledì 28 novembre a Roma. Vi preghiamo – conclude lo staff del cantante – di rispettare il silenzio di Michele in modo che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze».