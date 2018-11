Meteo, arriva il freddo: nel week end temperature giù di 12 gradi

“Lo avvertiremo tra sabato e domenica, in particolare domenica mattina e lunedì prevediamo temperature poco sopra lo zero al Nord e intorno ai 3-4 gradi a Roma”. In media dal prossimo weekend le temperature crolleranno di 10-12 gradi, con valori massimi che a stento saliranno sopra i 12 gradi al Nord e non oltre i 15 al Centro-Sud, di notte invece valori vicini allo zero sulle pianure del Centro-Nord. Forti gelate sopra i 400 metri di altezza.