Meloni pubblica il video della rissa a Terlizzi: «Vanno cacciati tutti» (video)

di Giovanna Taormina

Giorgia Meloni ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il video della rissa a mano armata avvenuta a Terlizzi. E nel post ringrazia le forze dell’ordine. «A Terlizzi – scrive nel post – una rissa a mano armata tra una decina di immigrati nordafricani. Negli attimi di follia, aggredita anche un’agente della Municipale. Un ringraziamento alle forze dell’ordine che hanno arrestato quattro di questi balordi e la mia vicinanza alla vigilessa brutalmente malmenata. Quando l’inciviltà diventa violenza, non possiamo rimanere a guardare: espulsione immediata per chi viene in Italia a delinquere. #Tolleranzero».

Il post della Meloni è stato subito condiviso e in poche ore ha avuto migliaia like e commenti. Scrive un utente: «Liberiamo l’Italia da questi criminali. Con 5 milioni di poveri e 5 milioni di immigrati già presenti più 600mila clandestini, l’Italia non ha bisogno di immigrati, ma di blindare i confini e rimpatriare gli illegali». E un altro aggiunge: «Questi sono quelli che fuggono dalla guerra? Questi vogliono portarcela in casa la guerra con la complicità di coloro che nel disordine ci sguazzano con il benestare dei propri sostenitori». Mentre un altro utente osserva: «Richiamare i nostri soldati sparsi nel mondo e, mettiamoli a fare servizio di sicurezza nelle nostre città. Però dobbiamo autorizzarli all’uso della forza quando serve, senza che poi ci siano i soliti buonisti e magistrati di sinistra che intervengono per difendere chi commette reati. Dobbiamo dare fiducia ai nostri tutori dell’ordine in quanto sono a tutela della nostra incolumità e della legalità».