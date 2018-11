Meloni: non votiamo la fiducia, la ruspa è diventata “scopa e paletta” (video)

di Redazione

Giorgia Meloni è intervenuta lunedì sera alla trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro, su Retequattro, spiegando che Fratelli d’Italia non ha intenzione di soccorrere il governo giallo-verde votando la fiducia sul decreto sicurezza: “Io non faccio la stampella al governo. Ma i nostri voti per garantire la sicurezza sono a disposizione. Noi ci siamo per le cose per cui gli italiani ci hanno votato”. Poi la leader di FdI ha detto che il decreto sicurezza è fonte di un compromesso tra Lega e Cinquestelle: “Ho avuto l’impressione che la ruspa è diventata un po’ scopa e paletta…”. Meloni ha anche parlato del 4 novembre, una festa – ha detto – poco apprezzata come tutte quelle che celebrano la nazione.