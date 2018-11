Meloni: «L’ultima vergogna: più soldi agli immigrati che ai pensionati sociali» (video)

di Federica Argento

Giorgia Meloni è sconcertata. E anche noi. «PAZZESCO! Per la maggioranza di governo sono più importanti gli immigrati richiedenti asilo piuttosto che i pensionati sociali italiani. Ascoltate l’ultima vergogna». Con questo incipit sul profilo Fb, Giorgia Meloni ci rivela una brutta piega presa dal governo Lega-M5S. La maggioranza di governo ha bocciato l’emendamento di FdI che chiedeva «un principio irrinunciabile: lo Stato italiano non può spendere per un immigrato più di quanto spenda per un pensionato sociale», vale a dire: «un pensionato sociale percepisce 480 euro al mese che corrispondono a 16 eruro al giorno. Non vedo perché – scandisce Giorgia Meloni- un immigrato debba percepire 37 euro e mezzo al gioran 16 euro al giorno per ogni immigrato che viene in Italia».

La cosa grave «è che lo stesso emendamento fu bocciato a FdI dal precedente governo di centrosinistra. Ora accade la stessa cosa, il che francamente mi sconcerta. E’ difficile provare a dare una mano a chi ha bisogno, quando tutte le iniziative di buon senso ci vengono bocciate.