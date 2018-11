Meloni: «L’Aquarius era da sequestrare da tempo. Faceva accordi con gli scafisti» (video)

di Giovanna Taormina

Giorgia Meloni, ospite di Mattino 5 su Canale 5, commenta il sequestro della nave Aquarius e i 24 provvedimenti giudiziari emessi dalla magistratura di Catania per attività illecite legate al traffico di rifiuti. «L’accusa rivolta a queste organizzazioni non governative è gravissima – dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia – queste persone vengono accusate di aver smaltito in mare rifiuti infetti di immigrati malati di Hiv e Tbc. Smaltiti come rifiuti urbani in mare senza regole. Spero che non sia vero e che possano scagionarsi dall’accusa. Ma, comunque, non bisognava arrivare nemmeno a questo punto per sequestrare la Aquarius. Io dico da tempo che le navi delle organizzative non governative che fanno questo servizio di traghetto, d’accordo con gli scafisti, per favorire l’immigrazione incontrollata in Italia, avrebbero già dovuto essere sequestrate e i loro equipaggi denunciati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Perché quella non è un’attività di solidarietà. Nessuna convenzione internazionale prevede la possibilità che mi metto in uno specifico punto per caricare gente e portarla in una nazione straniera. Quello è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina». Giorgia Meloni ha pubblicato il video dell’intervento a Mattino 5 in un post sulla sua pagina Facebook. Il video in pochissimo tempo ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e condivisioni.