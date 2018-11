Meloni: «La Deutsche Bank fa riciclaggio, che dicono Juncker e Moscovici?»

L’Europa di oggi è davvero l’Europa dei due pesi e delle due misure. Si reprimono, da un lato, i Paesi mediterranei e si tollerano, dall’altra, le malefatte dei colossi finanziari del Nordeuropa. Una delle principali banche tedesche, la Deutsche Bank, risulta invischiata in un bruttissimo affare di riciclaggio internazionale, roba far tremare l’establishment finanziario germanico. E un silenzio assordante arriva da Bruxelles e dall’Unione europea.

Giorgia Meloni non ci sta e attacca duramente l’incoerenza e il doppiopesismo dei vertici Ue in un post pubblicata sulla sua spagina Facebook. «La Deutsche Bank – scrive la leader di FdI – risulterebbe coinvolta in uno degli scandali finanziari più grandi della storia: più di 230 miliardi di dollari sporchi, provenienti in gran parte dalla Russia, sarebbero passati attraverso la filiale estone di Danske Bank e girati a Deutsche Bank (oltre che a JPMorgan e Bank of America) per essere immessi, puliti, nel sistema finanziario internazionale. Lo scandalo di riciclaggio potrebbe costare molto caro al Governo tedesco e all’intero sistema finanziario dell’eurozona. Per caso avete sentito le grida di sdegno di Junker, Merkel o Moscovici?».

L’indagine che coinvolge Deutsche Bank è partita nel settembre scorso è ha riguardato all’inizio la Danske Bank, la più importante banca danese. Poi è emerso il pesante coinvolgimento della banca tedesca.Alla fine, nei giorni scorsi, sono arrivate le ammissioni dei vertici della Deutsche. Ma Bruxelles continua a guardare da un’altra parte…