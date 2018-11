Meloni: «Costruiamo Il polo sovranista per l’alternativa di governo»

di Redazione

“Quello che sto cercando di fare con FdI è ricostruire la parte che manca oggi nel centrodestra. Aprendo, cioè, l’esperienza di FdI ad aggregazioni e persone che si stanno avvicinando e, con un buon risultato alle elezioni europee, dar vita ad un grande movimento, che definisco sovranista e conservatore, e abbia l’interesse nazionale al centro dei suoi obiettivi. Un movimento da alleare alla Lega. È l’unico modo per avere un’alternativa. Quindi, se alle europee questo esperimento funziona e riusciamo ad avere un consenso importante, penso che allora il giorno dopo ci sarà un’alternativa importante a questo governo”. Lo ha detto Giorgia Meloni, ospite di Matrix su Canale 5.

“Continuo a pensare – continua la leder di Fratelli d’Italia soffermandosi in particolare sulle vicende del governo – che non accadrà nulla prima delle elezioni europee. Se devo guardare i fatti di questo governo, i fatti dicono che loro vogliono andare a casa nel 2019 ma dopo le elezioni europee. Lo dico perché ho letto la manovra economica: è una manovra economica che pensa solo al 2019: quota 100 vale solo per il 2019, il che è curioso, perché se è giusto il principio che io possa andare in pensione a 62 anni e 38 di contributi, è giusto sempre, non è che è giusto per chi ha i criteri nel 2019”.

Quanto al reddito di cittadinanza, prosegue la Meloni, , “non entro nel merito ma è impossibile pagarlo per l’anno successivo, ammesso che verrà mai erogato. Quindi, mi pare che si voglia fare cassa per le elezioni europee, cioè dire votateci: io perché vi do il reddito di cittadinanza, io perché vi ho dato quota 100. Votateci alle europee…”. ”

Poi -conclude il presidente di FdI- spero che si possa fare finalmente un governo di centrodestra, con FdI, e quindi liberare Salvini da questo matrimonio innaturale con il M5S. Io credo che loro due vadano anche d’accordo, Salvini e Di Maio, il problema è che M5S è una realtà molto eterogenea non è Luigi Di Maio: è Luigi Di Maio, è Roberto Fico, è Toninelli e una serie di personaggi assolutamente allegri…”.