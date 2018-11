Il medico di Lampedusa torna a fare il piagnisteo: gli è da poco uscito un libro…

di Ernesto Ciecaquaglia

La popolarità forse gli ha dato alla testa e vuole ancora far parlare di sé. Ci riferiamo a Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa protagonista del docufilm Fuocoammare .Ora Bartolo torna a fare il piagnisteo e lancia accuse di boicottaggio contro gli operatori “umanitari”, “Vogliono eliminare tutte le ong, per questo stanno cercando tutti i cavilli contro Medici senza Frontiere, per metterli in difficoltà”. “Non si tratta di essere ‘buonisti’ – insiste. ma di rispettare i diritti umani e facendolo la nostra stessa dignità umana”. La vicenda giudiziaria di Msf “mi ricorda per certi versi il caso del sindaco Lucano a Riace. Se si trova una soluzione, si può anche forzare qualche regola. Ma proprio perché trovano soluzioni, si vogliono eliminare socialmente queste persone o queste organizzazioni – dichiara Bartolo – Chiedo ai nostri ministri, alle nostre istituzioni, che queste persone da salvare non siano considerati solo numeri da rimandare indietro”.

Ma perché proprio adesso tanta cagnara? Il fatto è che Bartalo ha da poco pubblicato nuovo libro, dal titolo Le stelle di Lampedusa. Come diceva Giulio Andrettotti, aa pensare male si fa peccato ma ci si azzecca quasi sempre …