May chiarisce: “Brexit vuol dire Brexit, non ci sarà mai un altro referendum”

di Antonio Pannullo

La Brexit non va proprio giù a Bruxelles. Siamo alle solite: l’Unione europea non accetta i risultati del voto democratico, e vorrebbe far rivotare i popoli europei sinché non si accettano le sue regole unilaterali. Ma gli inglesi, purtroppo per la Ue, sono un popolo serio che crede veramente nella democrazia e non crede per niente in questa Ue. “Il popolo britannico ha votato e ci ha dato un compito. Per quanto mi riguarda, non ci sarà un secondo referendum. Lasceremo l’Unione Europea e la lasceremo il 29 marzo 2019”. La premier britannica Theresa May risponde così ad una domanda sull’ipotesi di un secondo referendum sulla Brexit. La premier britannica difende la bozza di accordo sull’uscita dall’Ue. “Credo he la strada da me scelta sia quella giusta per il Paese”, ha affermato la May in un’attesa conferenza stampa, sottolineando che il suo accordo “è nell’interesse nazionale”. “Credo nel mio accordo con ogni fibra di me stessa”, ha dichiarato la May a Downing street, dopo una giornata segnata da una rivolta di una parte del suo partito conservatore contro la bozza da lei presentata e dalle polemiche dimissioni di diversi membri del suo governo. Alla domanda se si batterà contro un possibile voto di sfiducia, la premier ha risposto che avere “leadership significa prendere le decisioni giuste, non quelle più facili”. “Il mio lavoro – ha detto – è ottenere un accordo che porti risultati per il popolo britannico. E penso che questo accordo lo faccia”. Secondo la May, il popolo “vuole che noi dobbiamo andare avanti”. “Questo accordo ci darà quello per cui abbiamo votato ed è nell’interesse nazionale”, ha ribadito.

Se dopo il periodo di transizione successivo alla Brexit entrerà in vigore il backstop, cioè l’istituzione di un territorio doganale unico tra l’Ue e il Regno Unito, allora Londra potrà condurre una politica commerciale “indipendente” nelle aree che non rilevano per l’operatività del territorio doganale unico, vale a dire per i servizi e gli investimenti, ma non per le merci. Lo ha spiegato un alto funzionario Ue. Il Regno Unito, se entrerà in vigore il backstop, o soluzione di salvaguardia, dovrà “allinearsi con la tariffa doganale esterna comune, con le nostre regole di valutazione e con le nostre regole di origine”. L’Unione doganale “riguarda solo le merci: in tutte le aree che non sono direttamente rilevanti per le operazioni del territorio doganale unico, il Regno Unito sarà in grado di sviluppare una politica commerciale indipendente, vale a dire nei servizi e negli investimenti”. Il backstop, ha spiegato il capo negoziatore Ue Michel Barnier, entrerà in vigore solo nel caso in cui alla fine del periodo di transizione, che venga esteso o meno, non si sia trovato un accordo, nell’ambito della relazione futura tra il Regno Unito e l’Ue, che consenta di evitare in altro modo il risorgere di un confine fisico tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. In questo scenario, è stato concordato di creare un territorio doganale unico tra Regno Unito e Ue, e l’Irlanda del Nord resterebbe in questo medesimo territorio doganale. In più, ha aggiunto Barnier, l’Irlanda del Nord “rimarrebbe allineata alle regole che sono essenziali per evitare un confine fisico: questo riguarda i prodotti agricoli come altri prodotti”. Il Regno Unito “applicherà il codice doganale dell’Ue nell’Irlanda del Nord e permetterà alle imprese nordirlandesi di portare merci nel mercato unico senza restrizioni, cosa essenziale per evitare un confine fisico”. “Il testo del protocollo – ha aggiunto Barnier – chiarisce anche che l’economia nordirlandese manterrà un accesso inalterato al mercato del resto del Regno Unito. Su richiesta del Regno Unito, l’Irlanda del Nord applicherà tutte le regole del mercato unico per l’elettricità. Questo è nell’interesse dell’economia dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord”.