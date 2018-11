Manovra, Forza Italia: «Questo governo fa male al Paese, siamo isolati»

di Giovanna Taormina

Dopo la bocciatura della manovra da parte della Commisione Ue, Forza Italia punta il dito contro l’esecutivo M5S-Lega. Il primo ad attaccare è il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che su Facebook si dice «molto preoccupato» per la valutazione europea sulla manovra del governo «che oltre a violare le regole che ci siamo dati, non stimola investimenti e crescita. Siamo isolati, lo spread è stabilmente sopra i 300 punti, la borsa è ai minimi dal 2016, abbiamo già perso 300 miliardi, cresce la sfiducia degli imprenditori». Dura anche Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera: «Questa manovra non è per favorire gli investimenti, per costruire grandi infrastrutture o per uno shock fiscale, ma indebita il Paese per dare ad alcuni il reddito di cittadinanza. Non comprendiamo come sia possibile che Di Maio e Salvini non si rendano conto che stanno facendo il male del Paese. Stanno costruendo una manovra che andranno a pagare non solo gli italiani di oggi, ma anche le generazioni future. Forza Italia ha presentato in Parlamento più di mille emendamenti perché noi pensiamo che si debba anteporre la flat tax al reddito di cittadinanza, che non si possa destinare solo lo 0,25% del Pil agli investimenti, che serva tagliare il costo del lavoro perché sono le imprese che costruiscono i posti di lavoro e non la politica. E poi serve un piano per il Mezzogiorno, perché il governo non può pensare di cavarsela semplicemente introducendo il reddito di cittadinanza». Per Anna Maria Bernini, capogruppo azzurro al Senato «la decisione della Commissione Ue è il risultato dell’arroganza, dell’ostinazione e della presunzione del governo che non ha voluto ascoltare nessuno, né gli organi terzi preposti a valutare la manovra finanziaria, e neppure il Capo dello Stato che ha autorizzato la presentazione alle Camere del progetto di legge di bilancio accludendo un inusuale ma pressante invito al governo a aprire un dialogo con la Commissione Ue. Ora l’Italia è isolata: non uno Stato membro dell’Unione, neanche fra i sovranisti più accesi, ha difeso la nostra posizione. Questo è davvero preoccupante perché espone il Paese a navigare in un mare burrascoso».