Manovra, Austria e Olanda pronte a sostenere le sanzioni contro l’Italia

di Redazione

Sanzioni sì, sanzioni no. Il braccio di ferro tra la Commissione di Bruxelles ed il governo giallo-verde sulla manovra economica predisposta dal ministro Giovanni Tria ha, se non altro, il merito di porre l’Italia è al centro dell’attenzione in Europa. Il deficit al 2,4 per cento nel saldo del 2019 non piace a nessuno dei nostri partner Ue. E la ragione è tutta elettorale: il rinnovo del Parlamento di Strasburgo tiene banco anche da loro e ciascun premier o leader politico conosce fin troppo bene quanto sia difficile far digerire ai propri connazionale un eventuale occhio di riguardo speso verso i conti pubblici dell’Italia.

L’austriaco Loeger evoca il precedente greco

Scontato, quindi, che la parola «sanzioni» corra di bocca in bocca. Anche su quella, insospettabile, del ministro austriaco delle Finanze, Hartwig Loeger, che pure in teoria non dovrebbe essere politicamente troppo distante dagli obiettivi sovranisti e populisti del governo di Roma. «L’Austria – dice – darebbe la propria approvazione se l’Unione Europea avviasse una procedura d’infrazione contro l’Italia». A sostegno della posizione del suo governo, Loeger scomoda addirittura il precedente di Atene: «L’Italia – sentenzia – rischia di diventare un successore del modello greco».

Di Maio fa spallucce: «È da tre mesi che parlano di sanzioni»

Più diplomatico il suo omologo olandese, Wopke Hoekstra, che dai microfoni dell’emittente Rtl Z evita riferimenti espliciti ad eventuali sanzioni e così si esprime sull’ipotesi dell’apertura di una procedura di infrazione nei confronti del governo Conte. «Spero che l’Italia decida di ascoltare cosa chiede la Commissione. Ma potrebbe anche non accadere. Il bilancio va aggiustato». A entrambi replica indirettamente il vicepremier Luigi Di Maio, interpellato dai giornalisti alla Camera dei Deputati: «La procedura di infrazione? Sono tre mesi che la invocano, non è una novità…».