Una mamma sputa in faccia alla maestra: umiliazione a Saronno

di Angelica Orlandi

Ancora un caso limite di una maestra umiliata. Un caso che nei modi e nelle forme non è tollerabile. Una mamma di Saronno è stata ripresa da un’insegnante, solita fare ritardo nel prendere suo figlio a scuola. La maestra non ha potuto neanche permettersi di farglielo notare che si è presa uno sputo in pieno volto. Un livello inaudito di inciviltà. La campanella era suonata da più di mezz’ora – ricostruiscono i media locali – quando la donna si è presentata a prendere suo figlio. Ad aspettare il suo arrivo c’era una docente, che dopo un confronto con la dirigenza scolastica, visto che i ritardi stavano diventando un’abitudine, aveva deciso di dover affrontare il problema.