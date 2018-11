Maltempo, il Po sorvegliato speciale. A Torino allagati i Murazzi (video)

di Redazione

Preoccupa la piena del fiume Po a Torino dopo l’ennesima notte di pioggia che si è aggiunta a quella dei giorni scorsi. Le acque hanno sommerso il lungofiume dei Murazzi e il borgo medievale. Impraticabili le piste ciclabili lungo il fiume. Tra le arcate del ponte di Piazza Vittorio Veneto hanno cominciato ad accumularsi grossi arbusti trascinati dalla corrente. Primi disagi a causa del maltempo anche nel Cuneese. Il Po ha superato il livello di guardia dei tre metri di piena a Staffarda, dove è stato chiuso un tratto della regionale 589 Saluzzo-Pinerolo. Chiusa anche la provinciale che collega Faule a Pancalieri, sempre per l’esondazione del Po. Le precipitazioni della notte, più intense del previsto, hanno provocato un aumento della portata dei fiumi anche in altre aree della regione. In particolare, hanno raggiunto il livello di guardia, ma non quello di pericolo il Po fino a Valenza, il Sesia, il Bormida a Piano Brixia, il Ghiandone a Staffarda.