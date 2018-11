Maltempo, arriva lo sciamano ad Asiago per placare la Madre Terra

di Angelica Orlandi

Danze, tamburie canti. Arriva lo sciamano per pregare contro il maltempo e scongiurare nuovi disastri. Si arriva a tutto. Anche a tentare di mettersi in contatto con gli spiriti della Terra. Un inusuale «Rituale per la Madre Terra e gli Spiriti della Natura», è stato organizzato per placarne le ire dopo che «la forza dell’acqua ha messo il bosco in ginocchio». La bizzarra notizia arriva dal Corriere. Dopo lacrime e devastazione nei Sette Comuni, con le centinaia di migliaia di alberi fatti crollare dalle raffiche di vento, c’è anche chi si organizza diversamente, predisponendo un rito sciamanico in montagna aperto al pubblico. Il fine del rito è anche quello di chiedere scusa a Madre Natura cercando di comprendere quello che è accaduto: una «presa di coscienza del nostro posto nel mondo».