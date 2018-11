Lollobrigida: no al Global Compact, si voti subito la nostra mozione

di Redazione

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, a margine del flash mob organizzato da parlamentari e militanti di Fdi per chiedere che l’Italia non sottoscriva il Global Compact, ha dichiarato: “Governo e maggioranza in stato confusionale: prima il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all’Onu annuncia il voto favorevole al Global Compact, poi il ministro degli Esteri Moavero Milanesi ribadisce la linea in aula rispondendo al presidente Giorgia Meloni, oggi il vice premier Salvini smentisce i due e infine Conte, con una piroetta degna della prima repubblica, annuncia che potrebbe esserci un dietrofront sul tema se il Parlamento determinerà una indicazione in questo senso. Oggi però lo stesso Parlamento ha bocciato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia che esplicitava il voto contrario alla sottoscrizione dell’accordo. A nulla sono valsi gli appelli alla Lega, che ha preferito votare insieme al Pd, alla Boldrini e ai grillini. Chiederemo che immediatamente venga discussa la nostra mozione auspicando che il ministro dell’Interno Salvini riesca a mantenere l’impegno annunciato oggi, e che premier e ministro degli Esteri, che difende ancora il contenuto dell’accordo, si arrendano. Per questo oggi abbiamo manifestato sotto Palazzo Chigi”.