Lollobrigida: «Grazie a FdI, le coop non potranno più finanziare i partiti amici»

di Redazione

Le cooperative non potranno più finanziarie i partiti politici. Lo prevede un emendamento di Fratelli d’Italia, approvato dalla Camera con il parere favorevole dei relatori M5s e del governo. La norma dell’emendamento viene introdotta nell’articolo 11 del ddl anticorruzione e prevede che viene allargato alle cooperative sociali e ai consorzi disciplinati dalla legge 381 del ’91 il divieto di finanziamento ai partiti. Esulta Fratelli d’Italia: “Vittoria! Grazie a Fratelli d’Italia le cooperative sociali non potranno più finanziare le fondazioni e i soliti partiti amici. Una antica e malsana pratica grazie alla quale in tanti anni la sinistra italiana, con poca trasparenza ma molta spregiudicatezza, si e’ garantita una smodata quantità di introiti dalle cosiddette coop rosse. L’approvazione del nostro emendamento al ddl anticorruzione mette definitivamente fine a questa stortura!”, ha detto il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida. Grazie all’emendamento approvato “si mette finalmente fine a quel circolo vizioso e pericoloso con il quale le cooperative sociali potevano ricevere dai politici affidamenti diretti molto alti. Una storica battaglia della destra trova il suo compimento grazie a FDI. La politica da oggi e’ piu’ trasparente” ha aggiunto il deputato Fdi Carlo Fidanza. “Abbiamo spezzato la catena di potere fra cooperative e partiti di sinistra: grazie a Fratelli d’Italia le cooperative non potranno più finanziare i partiti. Finisce così il rapporto morboso e poco trasparente grazie al quale la sinistra ha basato il suo consenso nelle regioni rosse”. E’ quanto affermato dal deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, primo firmatario dell’emendamento.