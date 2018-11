Lo spread torna a salire? Ecco come metterlo ko in tre mosse

di Tito Flavi

Con lo spread che ha superato i 300, torna l’angoscia per i risparmiatori e contribuenti. Sia Ignazio Visco sia sia il ministro Tria hanno lanciato , l’allarme, nei giorni scorsi, in modi diversi, ma convergenti nel messaggio: lo spread danneggia tutti: Stato, banche, semplici cittadini,che si vedono costretti a pagare mutui più onerosi o a subire perdite patrimoniali.

Ecco, qui di seguito, tre consigli pratici per mettere fuori combattimento lo spread.

Mutui. Sedovete ad esempio scegliere tra mutuo a tasso variabile e tasso fisso, questo probabilmente è il momento migliore per propendere per il secondo. Qualora, invece, abbiate già sottoscritto un mutuo a tasso variabile vi consigliamo di monitorare la situazione e in caso di crescita improvvisa degli interessi (al momento poco probabile) di chiedere il passaggio al tasso fisso, ricorrendo alla surroga.

Risparmi. Per i risparmiatori che, invece, hanno titoli di Stato o bond nel portafoglio una buona opzione potrebbe essere quella di vendere e riacquistare così da guadagnare sullo scarto dei prezzi. In alternativa, se credete che lo spread abbia ormai raggiunto i picchi massimi e che presto tornerà a scendere potete decidere di comprare, visto che al momento i prezzi sono vantaggiosi.

Fondi comuni. Ai risparmiatori che invece si sono affidati ai fondi comuni gli esperti consigliano di non rivedere, almeno per il momento, il loro piano di investimento. I momenti negativi, infatti, erano stati sicuramente previsti da chi ha realizzato il piano e quindi è lecito prevedere che il fondo riuscirà comunque a raggiungere l’obiettivo preposto.