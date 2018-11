Lega, confermato in appello il sequestro di 49 milioni. Per Bossi pena dimezzata

La Corte d’appello di Genova ha confermato la confisca di 49 milioni di euro alla Lega Nord che sarebbero frutto secondo i giudici di una truffa sui rimborsi elettorali avvenuta tra il 2008 e il 2010. La Corte ha inoltre stabilito una condanna per Umberto Bossi ad 1 anno e 10 mesi, mentre per Francesco Belsito una condanna a 3 anni e 9 mesi. Per i tre revisori contabili: Stefano Aldovisi 4 mesi, Antinio Turci 8 mesi, Diego Sanavio 8 mesi. L’accusa e la sentenza di primo grado. In primo grado Bossi era stato condannato a 2 anni e sei mesi, Belsito a 4 anni e 10 mesi. I tre ex revisori Diego Sanavio, Antonio Turci a due anni e otto mesi e Stefano Aldovisi a un anno e nove mesi.