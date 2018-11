Le Iene censurano Giorgia Meloni. E lei mette il video integrale su Fb

di Redazione

Il 26 e il 27 novembre uscirà nei cinema il film de Le iene “Il sindaco, Italian Politics for dummies”, che racconta la finta candidatura a sindaco di Palermo di Ismaele La Vardera nel 2017. La Iena ha ripreso per mesi di nascosto la sua campagna elettorale e gli accordi che gli hanno permesso di avere l’endorsement di leader nazionali come Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Giornalismo d’accatto a scopi sensazionalistici ma soprattutto una presa in giro degli elettori. La trasmissione Le Iene ha realizzato domenica sera un servizio sul film di La Vardera, intervistando anche Giorgia Meloni ma tagliando poi venti secondi della risposta data dalla leader di FdI.

“Questa sera a Le Iene – ha scritto Meloni su Fb – è andato in onda un servizio sul film di Ismaele La Vardera. Mi hanno intervistato e mi hanno chiesto se andrò a vederlo. Ho risposto di no, perché non sopporto l’idea che siamo stati tutti presi in giro per qualcuno che stava solo facendo soldi per sé, ma che sono disposta ad andare a vedere il film se La Vardera è disponibile a rinunciare a qualunque guadagno sul film. Incredibilmente la mia risposta è stata tagliata. Perché? Davvero incomprensibile. Comunque, ecco la versione integrale. Guardatela!”