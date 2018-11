L’attore Ennio Fantastichini in rianimazione per una grave polmonite

di Redazione

Una polmonite particolarmente aggressiva sarebbe la causa del ricovero in ospedale di Ennio Fantastichini. Il noto attore, interprete di molti film di registi come Ferzan Ozpetek e Paolo Virzì, non è in pericolo di vita, ma si trova presso il reparto di rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli per essere sottoposto a cure intensive. L’equipe del professor Giuseppe Servillo non ha voluto rilasciare dichiarazioni riguardo alla prognosi. Fantastichini non è intubato, è sveglio e cosciente. L’attore, nato in provincia di Viterbo, classe 1955, è noto soprattutto per i suoi ruoli sul grande schermo. Tra i suoi film più importanti figurano: ‘Porte aperte’ di Gianni Amelio, ‘Ferie d’agosto’ di Paolo Virzì e ‘Saturno Contro’ di Ferzan Ozpetek. È stato premio ciak d’oro nel 1991, nastro d’argento e ha ricevuto nello stesso anno il premio Felix.