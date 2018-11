Latina, si apre una voragine sulla Pontina: inghiottito un automobilista (video)

di Mia Fenice

Paura a San Vito di San Felice Circeo in provincia di Latina. Un’enorme voragine si è aperta sulla via Pontina, coinvolgendo un’autovettura. I vigili del fuoco stanno cercando un uomo che risulta disperso. Secondo il racconto fatto da alcuni testimoni ai soccorritori, l’uomo sarebbe stato trascinato via dall’acqua, ma il corpo ancora non è stato trovato. L’auto finita all’interno dell’enorme voragine è stata recuperata ed è vuota. Sul veicolo c’era un’altra persona che è riuscita a salvarsi grazie all’aiuto di un automobilista di passaggio.

Forse a causare lo smottamento del terreno sono state le forti piogge e il maltempo che si è abbattuto sul Lazio. La strada, al chilometro 97+700, è interrotta all’altezza di San Vito. Sul posto accertamenti anche della polizia stradale in collaborazione con i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. La provincia di Latina risulta particolarmente colpita dall’ondata di maltempo: per allagamenti difficoltà anche a Sabaudia.

Ieri la Protezione civile aveva diramato per la giornata di oggi l’allerta arancione sui bacini meridionali del Lazio, sui versanti tirrenici settentrionali della Calabria e su gran parte della Basilicata centro-orientale. «Dalle prime ore di domenica 25 novembre, e per le successive 12-18 ore – si legge nel bollettino diramato dalla Protezione civile della Regione Lazio – si prevede nelle seguenti zone di allerta: criticità idrogeologica codice arancione su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idraulica codice giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Roma e Aniene; criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Appennino di Rieti».