La Palermo-Agrigento trasformata in fiume. «Non prendete quella strada…» (video)

di Sara Gentile

«Non prendete lo scorrimento veloce in nessuna direzione». È l’allarme lanciato sui social dal sindaco di Lercara Friddi, un comune in provincia di Palermo, Luciano Marino che chiede ai cittadini di non raggiungere la Palermo-Agrigento. L’Anas ha chiuso poco fa un tratto della Statale 189, che collega Palermo ad Agrigento, a causa di un allagamento.

Permangono le chiusure, per allagamento del piano viabile, delle strade statali 188 ”Centro Occidentale Sicula” a Sambuca di Sicilia e 189 ”Della Valle del Platani” a Lercara Friddi, per esondazione del fiume Platani. «Le squadre di Anas sono incessantemente in azione ovunque necessario per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile», si legge in una nota.