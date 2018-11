«La manovra non si tocca». Linea dura di Salvini e Conte contro Bruxelles

di Valerio Falerni

La linea sulla manovra la dà Matteo Salvini dagli studi di Unomattina, su RaiUno. Ed è linea dura: «Noi – esordisce – passi indietro non ne facciamo, anche perché i soldi che abbiamo messo in manovra riguardano la sanità, si assumono mille ricercatori universitari, ci sono borse di specializzazione per 600 medici, quindi non abbiamo messo lì dei soldi a caso. C’è un’idea di Italia che cresce».

Salvini: «Lo spread si decide con un clic»

Qualche concessione, il vicepremier, è pronto anche ad offrirla. Ma solo sul terreno delle dismissioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare pubblico. «L’unica cosa che non può chiedermi l’Europa – avverte – è non toccare la legge Fornero: la smonto pezzo per pezzo». Con buona pace dello spread, risalito a quota 317. «Lo spread – dice infatti Salvini – non corrisponde alla vita vera, all’economia vera del Paese. Viene deciso con un clic dall’altra parte del mondo, che decide oggi l’Italia sale, l’Italia scende». Non per caso allo spread il vicepremier oppone l’«incredibile consenso» di cui gode il governo. «In cinque mesi abbiamo fatto tanto, non vorrei – ha concluso – che qualche speculatore non volesse che continuassimo a fare altrettanto. Ci sono circa 5mila miliardi di risparmio privato, che per me non si toccano».

Il premier: «La manovra fa crescere l’economia»

Blindata la manovra, esorcizzato lo spread e scongiurata la patrimoniale, al premier Conte non è rimasto che ribadire la linea dettata da Salvini: «Se si tratta di difendere gli italiani – ha risposto dal Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a Roma ai cronisti che gli chiedevano di eventuali trattative con Bruxelles -, non siamo disposti a rinunciare a nulla. È una manovra – ha aggiunto il premier – impostata per gli interessi degli italiani, e anche dell’Europa, non c’è quindi nessuna ribellione, nessuna presunta disubbidienza alle regole comuni». Quanto allo spread, Conte ha assicurato che «scenderà» nel momento in cui «tutti ci accorderemo, anche a livello europeo» sull’«obiettivo di far crescere il Paese».