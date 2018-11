La leghista anti-rom batte la Bonino e va a presiedere la Commissione diritti umani

di Redazione

Le sue posizioni hanno discutere. Come quel like messo nel 2017 a un commento di un suo amico su Facebook, che a proposito degli alloggi popolari per stranieri, si concludeva con la frase “un forno gli darei”. La presidente neo eletta della Commissione diritti umani del Senato, Stefania Pucciarelli, già consigliera comunale della Lega in Liguria, nata a a Sarzana il 6 marzo 1967, finisce nelle polemiche non solo per aver battuto la candidata sostenuta dal Pd, un nome storico e ‘pesante’ come quello di Emma Bonino, ma anche per le sue prese di posizione su migranti e rom. In particolare, ancora l’8 novembre scorso, ha pubblicato sul suo profilo Facebook la foto di una ruspa in azione a Castelnuovo Magra: “Un altro passo avanti per ristabilire la legalità”, ha scritto, con tanto di emoticon a forma, appunto, di ruspa. Ma quello per cui viene messa alla ‘sbarra’ dagli avversari è quel ‘mi piace’ alla frase “un forno gli darei”.

La nomina della Oucciarelli ha scatenato un vespaio di polemiche”Una nomina inadeguata e inopportuna. Ed è un paradosso che una Commissione incaricata di tutelare e proteggere i diritti umani venga presieduta da una persona che in diverse occasioni ha fatto dichiarazioni contrarie ai diritti umani”:Così, tra gli altri, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, s