La Lega toscana regala alle donne lo spray al peperoncino. «Per legittima difesa»

di Redazione

Uno spray al peperoncino in omaggio a tutte le donne che hanno sottoscritto la tessera per sostenere il partito. E’ questa l’iniziativa targata Lega andata in scena lo scorso weekend in oltre 100 gazebo toscani con lo slogan ‘Le donne non si toccano’. “130 Gazebo in tutta la Toscana, più di 1.000 volontari della Lega impegnati in 10 province, 835 nuovi tesserati in più (80% donne) e una dose incalcolabile di entusiasmo – ha scritto su Facebook la sindaca di Cascina Susanna Ceccardi, commissario della Lega in Toscana e promotrice dell’iniziativa-. Tra ieri ed oggi ho percorso 11 tappe e non so quanti chilometri, ma ne è valsa la pena. Tante donne si sono avvicinate alle nostre postazioni per fare la tessera e avere lo spray al peperoncino per la legittima difesa“. In occasione della campagna di tesseramento sono state raccolte anche le adesioni per la manifestazione dell’8 dicembre promossa dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini a Roma.