«Italia Vergogna»: il maestrino tedesco offende, Belpietro lo fulmina. Volano insulti (video)

di Federica Argento

Cartabianca esplosiva: metti il giornalista tedesco Udo Gumpel, corrispondente per la tv Rtl in Italia, che prova a zittire Maurizio Belpietro facendo la solita lezioncina da tedesco primo della classe contro l’Italia “somara”. Metti la replica indignata a dire poco del direttore de La Verità. E metti una Bianca Belinguer sull’orlo di una crisi isterica che esclama: «Siete peggio di Sgarbi» e poi intima al cronista tedesco: «È l’ultima volta che lei verrà in trasmissione». Il giornalista tedesco tenta con dei versi di non far parlare Maurizio Belpietro in una discussione riguardante lo sgombero del centro Baobab. Gumpel dice all’Italia di «vergognarsi» di quanto accaduto, con il tono di chi si sente intimamente superiore. Cosa che fa molto spesso in tutti gli studi televisivi che si ostinano a invitarlo.

«È una vergogna – sostiene il maestrino tedesco – che un paese ricco come l’Italia non si occupi di sistemare alcune centinaia di persone, o decida se mandarle a casa o no, ma le lascia sotto la pioggia. In Germania, in un paese civile, una cosa del genere non esisterebbe». Apriti cielo, Belpietro, in collegamento, ribatte: «Io penso che in un paese civile gli edifici occupati vadano sgombrati, ma credo anche che sia facile venir qui in Italia a dare lezioni quando la Germania ha costretto l’Europa a pagare 6 miliardi alla Turchia per fermare i migranti che in grandissima parte erano diretti solo da voi». «Fesserie, fesserie, fesserie», urla stizzito il tedesco punto nel vivo. «La tua democrazia, caro Gumpel…sei un signore che non dovrebbe permettersi di venire qui a parlare dell’Italia, un agit-prop che spara balle, vai a fare un altro mestiere». E si spiega, con il tedesco che gi dà sulla voce: «Non accetterò mai che un giornalista tedesco venga qui sul servizio pubblico italiano, pagato dagli italiani, a impedirmi di parlare». La Berlinguer infine abdica: «Questa è l’ultima volta che viene nella nostra trasmissione».