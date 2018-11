Ipocriti e assassini. Per la dinastia Saudita la fine sembra più vicina

di Tano Canino

Ipocriti e assassini: ecco chi sono i Sa’ud d’Arabia. Un’ennesima riprova se n’è avuta in queste ore quando il Re Salman ha avuto l’improntitudine di tessere le lodi della giustizia del suo paese e ha pure espresso appoggio al figlio, il principe ereditario Mohammed Bin Salman mandante certo e smascherato dell’uccisione del giornalista, critico col regime, Jamal Khashoggi. Ipocriti e assassini. Senza alcun dubbio è così, nonostante in molti in Occidente volgano ancora la testa dall’altra parte per non vedere i misfatti di questo potere assoluto. Basti pensare alle sofferenze che la dinastia sta infliggendo ogni giorno alla popolazione inerme dello Yemen con bombardamenti a tappeto indiscriminati. Ma siccome tutti i nodi prima o poi vengono al pettine, c’è adesso solo da capire sino a quando questa famiglia di criminali che galleggia sul petrolio, potrà agire nell’assoluta impunità grazie alla protezione degli Stati Uniti e all’amicizia interessata di Israele in funzione anti Iran. La loro implosione, in effetti, sembra vicina. Il barbaro omicidio (con tanto di smembramento del corpo) di Khashoggi nella sede del consolato saudita a Istanbul sembra aver rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso di vergogne, iniquità e impunità. Nequizie che durano da quasi un secolo. Per questi predoni sfrontati, attenti solo ad ingrassare e al loro tornaconto, sembrerebbe essere suonata la campanella dell’ultimo giro. Nonostante la cautela di Donald Trump (l’amicizia di suo genero Jared Kushner per l’assassino Bin Salman, erede al trono) per i miliardi di dollari in armamenti già sottoscritti da Riyad che gli americani non vogliono ovviamente perdere, l’orribile verità scoperchiata a Istanbul non può essere più nascosta. E si sa come a volte basti un piccolo granello di sabbia per far andare in panne anche il più potente e rodato dei motori. Ecco, il barbaro assassinio di Khashoggi sembra proprio che possa avere quest’effetto. Un bene per il mondo intero che potrà liberarsi di questa famiglia di ipocriti e assassini.