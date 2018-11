Intelligenza artificiale: sogno o incubo? Convegno all’università di Siena

di Laura Ferrari

Le potenzialità e i limiti delle tecnologie e dell’automazione, insieme alle implicazioni etiche e sociali saranno al centro della “Lezione a due voci” in programma mercoledì 7 novembre all’Università di Siena. L’incontro è organizzato all’interno dell’edizione 2018/2019 di Pianeta Galileo, il programma di divulgazione scientifica promosso dalla Regione in collaborazione con le università toscane, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca, in modo semplice, diretto e comprensibile, stimolandone la curiosità e lo spirito critico.

Intelligenza artificiale: lezione a due voci

“Intelligenza artificiale: strumento benefico o…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi