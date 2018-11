Inceneritori, Rampelli: «Le posizioni di Salvini sono antistoriche»

di Redazione

‘«Alluminio, plastica, vetro, carta, umido, sono materie prime. Bruciarle è uno spreco, anche perché il pianeta non è infinito. Il futuro (ma in molti Paesi evoluti è già il presente) è il recupero totale e il riuso di quanto si produce, con una politica di eliminazione a monte delle poche materie non recuperabili». È quanto scrive sulla sua bacheca Facebook il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia commentando le dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini. «Questa strategia che va sotto il nome di rifiuti zero che è oltretutto sana perché non produce diossine e salvaguarda la salute delle persone -sottolinea- è in competizione con gli inceneritori. Infatti l’inceneritore, per caratteristiche tecniche, deve bruciare quanto più materiale sia possibile, soprattutto plastiche, perché i forni devono sviluppare costantemente un numero minimo di chilocalorie. Cioè risulta alternativo alla raccolta differenziata».

«Al massimo -continua Rampelli- potremmo aver bisogno all’inizio di un inceneritore ogni 4 milioni di abitanti per chiudere il ciclo dei rifiuti, fino al raggiungimento dell’obiettivo strategico dei rifiuti zero Non certo quindi per scegliere di trattare i rifiuti bruciandoli invece che riducendoli e riutilizzandoli, istituendone uno per provincia. Le posizioni del ministro Salvini sono antistoriche, a San Francisco si viaggia già al ritmo del 90% di rifiuti recuperati. Non sono marziani, ma uominı», «Possiamo riuscirci anche noi se chi governa di mette in testa questi pochi elementari principi e capisce che la materia non si distrugge ma si trasforma e questo significa che ciò che bruci passa allo stato pericolosissimo per la respirazione umana di polvere sottile. Non la vedi, ma c’è e la respiri… Avanti tutta con rifiuti zero!».