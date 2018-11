Incendio all’Ospedale romano Villa San Pietro: evacuati 400 pazienti (video)

di Redazione

«Ho sentito la macchina dell’ossigeno della mia vicina di stanza che si bloccava, ho pensato al peggio, poi ho capito che era andata via la luce». È il racconto di una paziente ricoverata in Medicina d’urgenza all’ospedale Villa San Pietro di Roma, dove è divampato un incendio che ha messo ko l’alimentazione elettrica dell’ospedale. «Le infermiere ci hanno detto di rimanere chiuse in stanza ma io ho avuto paura e sono uscita fuori – ha detto la donna – Mi sono messa un asciugamano bagnato sulla faccia e sono uscita. Ho visto scene di panico e il fumo che invadeva i corridoi».

A Villa San Pietro scena infernale

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sul rogo scoppiato nella notte all’ospedale Villa San Pietro di Roma. I pm procedono al momento contro ignoti per il reato di incendio e sono in attesa di un’informativa sull’accaduto da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Secondo quanto si apprende, ad andare a fuoco all’ospedale romano è stata la colonna dei generatori, che è il sistema di elettricità ausiliario, e il quadro elettrico principale. In questo modo in un solo colpo è stato messo ko tutto il sistema elettrico dell’ospedale sia quello principale che quello ausiliario. Secondo i rilievi svolti da polizia e vigili del fuoco, a scatenare l’incendio è stato un corto circuito. «Una scena terribile. Quando sono arrivata alle 6 la puzza nel piazzale era fortissima e si vedeva fumo nero uscire dalle finestre». Lo racconta una dipendente del bar dell’ospedale.

Già evacuati pazienti in terapia intensiva e gestanti

In queste ore è in corso il trasferimento dei pazienti dell’ospedale. Sono circa un centinaio i pazienti già trasferiti. Le operazioni sono in corso e andranno avanti per alcune ore. Dall’ospedale Villa S.Pietro sono stati già evacuati i pazienti della terapia intensiva, i neonati e le gestanti, ma si è pronti ad evacuare tutti i 400 pazienti se ci dovessero essere la necessità. Molti dei degenti trasferiti sono stati trasportati in sicurezza al Sant’Andrea, al Gemelli, all’Isola Tiberina e alcune donne in gravidanza in attesa del parto alla clinica Santa Famiglia.