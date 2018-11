Immigrazione, Hillary Clinton scopre che va arginata: «L’Ue dia un segnale forte»

di Luciana Delli Colli

Fermare l’immigrazione per fermare l’avanzata della destra. È il suggerimento che Hillary Clinton dà ai leader progressisti europei, parlando della «minaccia crescente proveniente dai populisti di destra». In un’intervista al Guardian l’ex candidata democratica alla presidenza Usa ha lanciato quindi un vero e proprio appello ai leader del continente, esortandoli a mandare un «segnale più forte» che lasci intendere che «non saranno in grado di continuare ad assicurare rifugio e sostegno».

Nell’intervista al giornale britannico Clinton ha, sì, lodato «la generosità» di cui ha fatto prova la cancelliera Angela Merkel, ma ha anche puntato l’indice contro il fatto che l’immigrazione esaspera gli elettori, sottolineando che è stata uno dei temi che hanno maggiormente contribuito all’elezione di Donald Trump e al voto britannico per l’uscita dall’Ue.

«Credo che l’Europa debba arrivare a gestire l’immigrazione perché questa ha acceso la miccia», ha affermato la democratica Usa, aggiungendo che «ammiro gli approcci generosi e compassionevoli, che sono stati adottati in particolare da leader quali Angela Merkel, ma credo sia giusto dire che l’Europa ha fatto la sua parte e debba mandare un messaggio molto chiaro, “non saremo in grado di continuare a garantire rifugio e sostegno”». «Se non arriviamo a gestire la questione dell’immigrazione questa continuerà a muovere in modo turbolento il corpo elettorale», ha concluso Clinton. Il risultato? Un editoriale del Guardian che la bacchetta, sostenendo che in questo modo dà «un free pass al populismo».