Il triste bivio del partito di Grasso e Boldrini: qualcuno con De Magistris, altri col Pd…

di Leo Malaspina

Si rivedranno tutti il 24 novembre al teatro Ghione per darsi il definitivo addio. A un anno dalla nascita di Liberi e Uguali, l’assemblea degli autoconvocati che si terrà a Roma vedrà assieme i rappresentanti dei partiti fondatori, compreso Pietro Grasso. Ma le strade, distinte, sono già segnate. Da una parte Grasso, appunto, con Sinistra Italiana e anche qualche pezzo di Mdp (il senatore Francesco Laforgia e, forse, qualche esponente locale in Toscana ed Emilia). Dall’altra i “bersaniani” di Mdp che hanno già fissato una loro assemblea costituente per il prossimo 16 dicembre. Sintetizzando, una forza di sinistra radicale che guarda a Rifondazione e al movimento di Luigi De Magistris. E una “sinistra di governo” che guarda al Pd e al campo del centrosinistra. Con diversi posizionamenti anche in vista delle europee. I primi si rivolgono a Gue, il gruppo della Sinistra Unitaria Europea. I secondi al Pse. “Noi andiamo avanti nella costruzione di un soggetto socialista e ambientalista -dicono in Mdp- non abbiamo invece ancora ben capito le intenzioni di Grasso, quale percorso intende mettere in campo. Vuole andare con Rifondazione e De Magistris?”. I bersaniani aspettano solo il congresso per rientrare se Zingaretti diventerà segretario”, è la tesi di Sinistra Italiana.

«A rompere Leu – ha detto Fratoianni a Il Manifesto – è stato chi non ha mai avuto altro orizzonte che il centrosinistra». E quindi il rapporto con il Pd che, anche in caso di vittoria al congresso di Zingaretti, per Sinistra Italiana resta un interlocutore non soddisfacente. «Vogliamo tornare nel Pd? Ma se abbiamo chiesto in tutte le salse di fare il congresso per fare di Leu un partito? E chi si è opposto? Grasso e Sinistra Italiana», ribattono da Mdp facendo sapere che, comunque, Roberto Speranza andrà all’assemblea di sabato. E nel gioco delle accuse contrapposte sta per inserire anche un altro tema. Quello del nome e del simbolo. Appartengono a tutti i partiti fondatori di Leu e quindi non possono essere usati solo da un pezzo del gruppo originario. «Se non si può fare un congresso di Leu, non si può usare il simbolo di Leu», dicono da Mdp.