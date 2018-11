Il Tricolore nell’enclave cinese di Prato: iniziativa di Fratelli d’Italia

di Gabriele Alberti

Si chiama “Non passa lo straniero” e vuol rappresentare «la difesa del territorio dall’invasione che danneggia il tessuto e le comunità locali». E’ l’iniziativa nazionale che Fratelli d’Italia organizza domani, domenica 4 novembre, in molte città nell’ambito delle celebrazioni per ricordare il centenario della vittoria italiana nella Grande Guerra. In Toscana ci sarà una manifestazione a Prato, luogo-simbolo delle aziende cinesi che la fanno da padrone.

Il Tricolore in una “zona franca»

Fratelli d’Italia riporterà simbolicamente il tricolore in un lembo di terra diventata «zona franca», dove l’Italia di oggi ha perso la sua sovranità. L’appuntamento è alle ore 10.30 a Montemurlo, nella frazione di Oste (via Pantano, 40 – Prato). «Un pezzo di città dove, purtroppo, lo straniero è passato eccome: una realtà industriale che le forze dell’ordine ed il Comune hanno già chiuso svariate volte. Ma ogni volta, dopo 48 ore dalla chiusura, la stessa realtà riapre, con una ragione sociale diversa, ma sempre nella più assoluta illegalità». All’iniziativa parteciperanno, fra gli altri, il deputato Giovanni Donzelli e il coordinatore regionale del partito Francesco Torselli.