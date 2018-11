Il tesoro di Saviano, Panorama svela gli incassi milionari dello scrittore: ecco le cifre

di Prisca Righetti

Per molti Roberto Saviano è un mistero: e tra chi si interroga sul perché di una vita sotto riflettori e tra chi prova ad analizzarne i risultati, c’è chi si interroga su una quotidianità blindata, e chi si chiede se, effettivamente l’attribuzione di una scorta al suo seguito abbia ancora la sua ragion d’essere, tra i condomini napoletani che paventano un rischio nel condividere con l’autore di Gomorra lo stesso stabile, e i vicini newyorkesi con cui il giornalista e scrittore si ritrova quando abita l’attico nella Grande Mela, c’è anche chi si pone il quesito sui proventi di un’esistenza (dorata) in prima linea, quanto a favore di telecamera. E così, sul “tesoro di Saviano” e su come lo scrittore e giornalista potrebbe rimpinguarlo ancora a breve, “Panorama” svela in un’inchiesta che svela incassi milionari lievitati negli anni e remunerative scritture future dell’autore di Gomorra.

Saviano, incassi e scritture in un’inchiesta di Panorama

Ebbene oggi, molte delle domande che rimbalzano dai media al web, alimentando curiosità e gossip, indignazione e consensi dem di lettori e follower, trovano risposta nell’inchiesta firmata a quattro mani da Giacomo Amadori e Simone Di Meo su Panorama, ripresa da il Giornale, dedicata agli incassi stellari, alle relazioni, ai possibili, remunerativissimi nuovi progetti del fautore numero uno di accoglienza indiscriminata e operato delle Ong, nemico giurato – e dichiarato – del ministro Salvini. E così, dalle minacce dei Casalesi denunciate da Saviano, e che tanti riscontri editoriali (e proventi lievitati negli anni) hanno portato al suo Gomorra – «nel 2006 – si legge su Il Giornale che riprende Panorma – l’anticipo e le prime ingenti vendite di Gomorra, gli fruttarono meno di 50.000 euro». «Poi una crescita. “Nel 2009 – spiegano sempre gli autori dell’inchiesta – il reddito imponibile era già salito a quasi 2 milioni, per stabilizzarsi intorno al milione negli anni successivi. Ma la stagione d’oro è stata il 2017, quando ha addirittura totalizzato un imponibile che si aggirava sui 2,3 milioni» –, fino alle scritture cinematografiche e televisive – con trattative in corso – «si va dalla Cattleya riprende il Giornale («quasi mezzo milione per i vari contratti») a Telecom-La7 («circa 400.000 euro»), fino a Fascino («intorno ai 350.000»), passando anche per Rai ed Endemol», secondo quanto registrato da Panorama e riferito dal quotidiano diretto da Sallusti, «in circa un decennio Saviano avrebbe portato a casa intorno ai 13 milioni di euro». E la curiosità di estimatori e detrattori è soddisfatta; l’ego – e i conti – dello scrittore, decisamente ancor di più…