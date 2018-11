Il senatore grillino fa le prove del suo intervento in aula. Le immagini fanno il giro del web (video)

di Redazione

Il senatore del M5S Sergio Puglia è stato ripreso di nascosto mentre fa le prove dell’intervento che dopo qualche secondo sarà chiamato a fare in aula. Il video, non appena diffuso, ha fatto subito il giro della rete. Puglia, nato a Portici, è stato eletto senatore nel 2013 e rieletto nel 2018. Dal 28 marzo di quest’anno, è segretario di Presidenza del Senato della Repubblica. Il senatore, diventato famoso grazie al video rubato, ha dichiarato al Corriere di non essere affatto dispiaciuto di tanta notorietà e ha spiegato così il perché di quel suo mimare l’intervento: «Non me ne frega nulla di chi ha condiviso il video. Ho fatto quelle prove prima di parlare per tre motivi. Il primo è che mi piace essere sempre preparato. Il secondo è che al mio intervento, che doveva essere di dieci minuti, sono stati dati cinque minuti, e quindi volevo capire come stare nei tempi. Il terzo è che da anni ho un problema mai curato alle corde vocali. Diciamo che devo allenare la voce prima di usarla, a volte».