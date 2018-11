Il principe Carlo compie 70 anni: al via le celebrazioni (reali) in famiglia

di Redazione

Tutto si sta svolgendo come in una “normale” giornata da erede al trono, ma per il principe Carlo d’Inghilterra non è una giornata come tante: oggi è il suo compleanno e, nonostante per il principe non sia prevista la partecipazione ad eventi pubblici, stasera spegnerà 70 candeline.

Il principe Carlo compie 70 anni

Dunque, fanno sapere dalla residenza reale, la royal family festeggerà Carlo questa sera con una festa privata. La 92enne regina Elisabetta ha già delegato alcuni degli impegni cerimoniali al figlio, che domenica ha deposto una corona di fiori in onore dei caduti della Grande Guerra, in occasione del centenario dell’armistizio. Il compleanno dell’erede al trono cade nel giorno in cui la premier Theresa May deve affrontare un governo e un Partito conservatore divisi riguardo all’accordo provvisorio raggiunto tra Londra e Bruxelles sulla Brexit.

Ma la sua sarà una giornata di lavoro come le altre…

L’esito del vertice di oggi a Downing Street potrebbe segnare il futuro del governo e del negoziato per l’uscita dall’Unione europea, e di conseguenza anche le sorti del Paese che in futuro Carlo si troverà a guidare come monarca. In un’intervista alla Bbc trasmessa la scorsa settimana, Carlo ha affrontato la questione del suo futuro regno, assicurando che si asterrà dalle sue consuete esternazioni sulle questioni a lui più care, come la tutela dell’ambiente e l’urbanistica. Il futuro re ha promesso che non «interferirà» nel dibattito pubblico e che manterrà un atteggiamento «apartitico», secondo quanto previsto dai «parametri costituzionali».