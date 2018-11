Il marito di Asia Bibi all’Italia: «Dateci asilo, qui rischiamo la vita»

di Mia Fenice

Un appello al governo italiano «affinché aiuti me e la mia famiglia a uscire dal Pakistan». A lanciarlo attraverso Acs, la fondazione pontificia “Aiuto alla Chiesa che soffre” da Ashiq Masih, è il marito di Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte nel 2010 per blasfemia, il cui caso ha scatenato indignazione all’estero e violenze nel Paese e assolta a fine ottobre. «Mentre la donna resta ancora in carcere in attesa della registrazione della sentenza di assoluzione, la famiglia vive nella paura – riferisce Acs – Le proteste dei fondamentalisti, che continuano a chiedere che Asia venga giustiziata, hanno costretto i familiari della donna a rimanere chiusi in casa in un luogo sicuro. Nei giorni scorsi anche l’avvocato difensore di Asia, Saif ul-Malook è stato costretto ad andare all’estero».

Dichiara il marito di Asia Bibi: «Siamo estremamente preoccupati perché la nostra vita in pericolo. Non abbiamo neanche più da mangiare perché non possiamo uscire a comprarlo». Ashiq chiede dunque asilo al governo italiano e soprattutto un aiuto a lasciare il Paese. E invita i media e la comunità internazionale a mantenere alta l’attenzione sul caso di Asia. «È stata proprio questa attenzione – dichiara – a tenerla in vita finora».