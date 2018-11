Il 27 Novembre il Premio “Caravella Tricolore” nella sala della Fondazione An

di Fabio Marinangeli

Martedì 27 Novembre, alle ore 16,30, nella sala convegni della Fondazione An (via della Scrofa, 43) si terrà il Premio Nazionale “Caravella Tricolore” per l’anno 2018, serata d’onore in ricordo di Mario Castellacci, con testimonianze, video, poesie e canzoni. Interverranno Adalberto Baldoni e Gianfranco De Turris. Parteciperanno Pippo Franco, Maurizio Martufello, Michele Paulicelli, Rita Tomasetti Galdieri, Alessandra Fharan, Federico Nelli, Beniamino Presutti. Adattamento, selezione testi e regia: Raffaello Della Bona e Antonella Ambrosioni. Luci e suoni Roberto Borgheresi. Coordinerà Domenico Gramazio. Promotori dell’iniziativa Realtà Nuova, Fondazione Rivolta Ideale, Cenacolo delle intelligenze scomode. I premiati dell’edizione 2018:

1- Mario Castellacci per il cinema e il teatro;

2-Giuseppe Marra per l’informazione;

3-Emanuele Merlino per i libri;

4-Annamaria Gravino per i libri;

5- il Policlinico Casilino Reparto Maternità, per la Sanità;

6-l’Ippoterapia del San Raffaele di Viterbo, per la Sanità;

7-La compagnia D’Anghetto, per lo Spettacolo;

8-il sindacato Ugl, per il sindacalismo;

9-Edizioni “Il Borghese”, per l’editoria;

10-Edizioni “Fergen”, per l’editoria;

11-Andrea Pucci, per il giornalismo;

I premi alla memoria:

Altero Matteoli;

Gaetano Rasi;

Antonio Alibrandi;

Simplicio Di Caterino;

Domenico Gravina.