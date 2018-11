I cortei del “No Salvini day”: bandiere bruciate, uova contro la polizia (i video)

di Fulvio Carro

“Siamo tutti clandestini”. bandiere della Lega e del M5S bruciate, uova contro la polizia. Il “No Salvini day” si svolge così, con le solite regole dei centri sociali, i cui militanti si sono mischiati con gli studenti. O meglio, con gli studenti delle organizzazioni di sinistra, anche se nascondono la loro provenienza. Sempre gli stessi slogan, sempre la stessa demagogia unito a un buonismo che in piazza diventa aggressivo. I “bravi ragazzi” antagonisti se la prendono con gli uomini in divisa, considerati nemici da sempre. Se la prendono con Salvini e bruciano un manichino con il volto del vicepremier. Gridano a favore dell’immigrazione (nessun controllo, porte aperte a chiunque e chissenefrega se finiscono nella rete della criminalità). In piazza in 70 città italiane, a Roma e Milano i cortei principali. Prese d’assalto anche le vetrine di Zara. L’invito (poco pacifico) è quello della «disobbedienza morale al clima di xenofobia, obbedienza al diritto, all’umanità, alle leggi del mare». E ancora: «Saperi liberi e senza confini, no al decreto Salvini». In molti ballano e saltano sulle note di Bella ciao e gridando: “Contro la scuola dei padroni, 10, 100, 1000 manifestoni!”. Dei tricolori nemmeno l’ombra, spadroneggiano le bandiere rosse, “Salvini vaffanculo”, “Uccidere Salvini non è reato”. «E poi sarei io che “semino odio”», il commento del leader della Lega.